شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يسدد مستحقات نياكاتي.. ويجهز بديل حمدالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المهاجم الجديد في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد محمد الصيعري برنامجه اللياقي أمس بعد أن أنهى البرنامج العلاجي وتحسنت حالة إصابته، في حين لم يتم تحديد مشاركته في مواجهتي الاتحاد المقبلتين أمام الرائد والخليج حتى الآن.

ويسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في الكلاسيكو أمام النصر بالجولة الخامسة.

وتعاقد نادي الاتحاد مع محمد الصيعري، من أجل تعويض غياب عبدالرزاق حمدالله الغائب بسبب الإيقاف من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

من جهة أخرى سلمت إدارة نادي الاتحاد مستحقات اللاعب يوسف نياكاتي وقدرها مليونان ونصف المليون، والذي كانت قد تعاقدت معه في سبتمبر 2021 قادما من نادي الوحدة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد فرض قرارا السبت الماضي بمنع العميد من تسجيل المحترفين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسبق لإدارة النادي أن طلبت خلال الفترة الماضية من اللاعب التعاون في آلية السداد من خلال جدولة المبلغ إلا أنه رفض وطالب بسداد المبلغ كاملا.

إلى ذلك وافقت الإدارة الاتحادية على طلب نادي الشعلة بالتعاقد مع المدافع نايف عسيري بنظام الإعارة لمدة موسم.

من جهة ثانية ونظرا للأداء الكبير الذي قدمه في انطلاقة الموسم الجديد من الدوري السعودي استدعى مدرب المنتخب المصري فيتوريا لاعب الاتحاد طارق حامد برفقة 7 محترفين آخرين للمعسكر الذي سيقام في سبتمبر الحالي.

حامد غاب عن المنتخب المصري منذ مواجهة ليبيا في أكتوبر 2021، وانضم للاتحاد هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك وعدم تجديده لخلاف حول التفاصيل المالية.