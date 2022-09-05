«عربي الكاراتيه» يعتمد التعديلات الرسمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه العربي أمس التعديلات الرسمية بالنظام الأساسي للاتحاد، برئاسة رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص وذلك عبر الاتصال المرئي وبحضور أعضاء ممثلي الجمعية. وأشاد القناص بالنتائج التي تحققها الاتحادات العربية على كافة الأصعدة، موضحا أن الاجتماع يناقش التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واعتمادها تماشيا مع النظام الأساسي لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية. وقدم القناص شكره باسم أعضاء الجمعية العمومية لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه الدائم لتطوير وقدم القناص شكره باسم أعضاء الجمعية العمومية لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه الدائم لتطوير رياضة الكاراتيه بالوطن العربي.

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