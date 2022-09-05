اتحاد السلة يحدد ضوابط انتقال اللاعبين المحليين

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وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله بن شعيل أن اللائحة الجديدة تتوافق مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة السلة لانتقالات اللاعبين، وستساعد على وضع الأسس الإدارية لتعاقدات اللاعبين مع الأندية المحلية، مشيرا إلى أن حقوق الأندية ستحفظ من خلال أولوية آخر ناد لعب له اللاعب من خلال الفئات السنية لتقديم عرض للتوقيع مع النادي وتكون قيمة العرض بمثابة بدل تدريب في حالة رفض اللاعب لهذا العرض لانتقاله إلى ناد آخر قبل بلوغه سن 22 سنة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد الاتحاد السعودي لكرة السلة الضوابط والشروط الخاصة بانتقال اللاعبين السعوديين، والتي تضمنت تطبيق لائحة أوضاع اللاعبين خلال فترة التصنيف الثانية انطلاقا من تاريخ 28 أكتوبر 2022 حتى 16 نوفمبر 2022م، وكذلك تطبيق اللائحة للفئة العمرية التي أتمت 18 عاما، حيث سيتم احتسابها طبقا لسنة الولادة، وحيث ستطبق هذا الموسم على مواليد سنة 2003م وما دون، وألا تقل مدة العقود للاعبين عن موسم رياضي واحد ولا تزيد عن ثلاثة مواسم رياضية.وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله بن شعيل أن اللائحة الجديدة تتوافق مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة السلة لانتقالات اللاعبين، وستساعد على وضع الأسس الإدارية لتعاقدات اللاعبين مع الأندية المحلية، مشيرا إلى أن حقوق الأندية ستحفظ من خلال أولوية آخر ناد لعب له اللاعب من خلال الفئات السنية لتقديم عرض للتوقيع مع النادي وتكون قيمة العرض بمثابة بدل تدريب في حالة رفض اللاعب لهذا العرض لانتقاله إلى ناد آخر قبل بلوغه سن 22 سنة.

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