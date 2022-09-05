شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يجرون مسحة كورونا استعدادًا للسفر إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو الزمالك مسحة كورونا الآن داخل مقر النادى بميت عقبة قبل السفر غدًا إلى قطر استعدادًا لمواجهة الهلال السعودى على كأس لوسيل والمحدد لها الجمعة بقطر.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل بقطر والتى يحصل بمقتضاها صاحب المركز الأول على مليون ونصف دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على مليون دولار.

من ناحية أخرى انتظم لاعبو الزمالك الشباب فى التدريبات الجماعية اليوم، بشكل طبيعي.

كان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.