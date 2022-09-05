شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد ذكرى فوزه على الهلال السعودى قبل 4 أيام من مواجهة كأس لوسيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الحساب الرسمى لنادى الزمالك ذكرى فوزه على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، فى كأس السوبر المصرى السعودى الماضى، قبل 4 أيام فقط من تجدد اللقاء يوم الجمعة المقبل.

ونشر الحساب الرسمى للزمالك على موقع "تويتر": فيديو لهدفى الزمالك معلقا عليه: "4 أيام تفصلنا عن الحدث الرياضي الكبير أمام أشقائنا في نادي الهلال السعودي على ملعب لوسيل.. نراكم في قطر".

ومن جانبه، عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعداداً لمواجهة الهلال السعودي، المقرر لها الجمعة المقبل.

ووجه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين خلال الجلسة لتحفيزهم على تحقيق الفوز فى اللقاء المقبل أمام الهلال السعودي، مؤكدا للاعبين ثقته التامة فى قدراتهم جميعاً لتحقيق الهدف المتفق عليه منذ بداية الموسم وهو مواصلة الانتصارات لحصد البطولات.

وطالب المدير الفني لاعبيه خلال الجلسة بالتركيز الشديد والاستعداد بجدية للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة.