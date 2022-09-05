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ناشئات الطائرة يهزمن الكاميرون 1/3 ويتوجن بلقب بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - توج منتخب ناشئات الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على نظيره الكاميرونى بنتيجة  1/3 فى إطار ختام المنافسة  المقامة فى نيجيريا والتى شارك فيها 3 فرق فقط.

 

ونجح منتخب ناشئات الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز  بمواجهتين على نيجيريا ثم الكاميرون بنتيجة 0/3. 

 

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

 

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023، بعدما فاز على المغرب أيضًا 0/3 فى ربع النهائى.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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