شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الطائرة يهزمن الكاميرون 1/3 ويتوجن بلقب بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب ناشئات الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على نظيره الكاميرونى بنتيجة 1/3 فى إطار ختام المنافسة المقامة فى نيجيريا والتى شارك فيها 3 فرق فقط.

ونجح منتخب ناشئات الكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بمواجهتين على نيجيريا ثم الكاميرون بنتيجة 0/3.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023، بعدما فاز على المغرب أيضًا 0/3 فى ربع النهائى.