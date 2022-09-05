الامارات | مدرب منتخب مصر السابق يقترب من تدريب إيران في مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رجّحت وسائل إعلام إيرانية الإثنين أن يعود البرتغالي كارلوس كيروش قريبا الى تولي الإدارة الفنية للمنتخب الوطني لكرة القدم، قبل أسابيع من مونديال قطر 2022.

ويأتي ترجيح كفّة حلول المخضرم البالغ 69 عاما بدلا من الكرواتي دراغان سكوتشيتش، بعد أيام من إعادة انتخاب مهدي تاج رئيسا للاتحاد المحلي، الذي كان وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة وصل ما انقطع مع البرتغالي.

وتولى كيروش الإدارة الفنية لأفضل منتخبات القارة الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) والـ22 عالمياً، بين العامين 2011 و2019، وقاده في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018، وتقاطع ذلك مع تولي تاج رئاسة الاتحاد الإيراني للعبة بين 2016 و2019.

وكتبت صحيفة «إيران ورزشي» الرياضية الحكومية الإثنين «اتحاد كرة القدم سيعلن من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، تعيين كارلوس كيروش مدربا للمنتخب».

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن «الرئيس الجديد للاتحاد مهدي تاج، يدرس جديا عودة المدرب البرتغالي».

ويعد البرتغالي كيروش من المدربين المخضرمين على مستوى المنتخبات، اذ قاد بلاده بين 2008 و2010، وإيران، وكولومبيا (2019-2020)، ومصر (2020-2021) في آخر مهمة له كمدير فني.

وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته تدريب ريال مدريد الإسباني، والعمل كمساعد للسير أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.