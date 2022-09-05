الامارات | محمد صلاح يرد على المنتقدين بإنجاز جديد في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم تراجع معدله التهديفي في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، رد النجم المصري محمد صلاح على المنتقدين، وحقق إنجازا جديدا حافظ من خلاله على بريقه، إذ تصدر لاعب ليفربول قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص فى الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2022-2023، متفوقاً على كافة النجوم الموجودين فى البريميرليج.

وبالرغم من تسجيل محمد صلاح هدفين فقط وصناعة 3 أهداف إلا أنه استطاع أن يكون الأكثر تأثيراً فى الدوري الإنجليزي من خلال صناعة الفرص.

ووفقاً لشبكة «سكاواكا» العالمية، بات محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروين فقط من استطاعوا صناعة أكثر من 20 فرصة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

بينما أكدت شبكة «هو سكورد» أن كريستيانو بيراجي (4.3) حقق متوسط ​​تمريرات رئيسية فى كل مباراة أكثر من محمد صلاح (4) في أفضل 5 بطولات دوري في أوروبا هذا الموسم.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي كالتالي..

محمد صلاح (ليفربول): 24

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 21

جاك هاريسون (ليدز يونايتد): 18

إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي): 16

جيمس وارد (ساوثهامبتون): 15

جابرييل مارتينيلي (أرسنال): 14

باسكال جروب (برايتون): 14

ترينت ألسكندر أرنولد (ليفربول): 13

وسن هيونج مين (توتنهام): 13

جابرييل خيسوس (أرسنال): 13