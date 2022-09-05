الامارات | "جاكوزي" في مدرجات الملعب.. آخر صيحات كرة القدم! (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر نادي تروا الفرنسي تجربة جديدة لجمهوره لمتابعة مباريات الفريق في حوض "جاكوزي" لضمان أقصى درجات الراحة للمشجع في حوض مياه ساخن في مشهد مثير للدهشة لكونه غير اعتيادي على كرة القدم.

محمد يوسف

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