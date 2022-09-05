محمد بن راشد في الصورة.. تقارير بريطانية: مانشستر يونايتد معروض للبيع.. وعائلة جليزر تحدد مبلغًا ضخمًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية بأن مبلغ 3.75 مليار جنيه إسترليني كافية لإقناع عائلة "جليزر"، المالكة لفريق مانشستر يونايتد، لقبول بيع النادي وسط اهتمام عدة أطراف بالصفقة.

ووفقاً للصحيفة، فإن المبلغ قد يفتح الباب أمام الملياردير البريطاني جيم راتكليف في تحقيق حلمه بشراء مانشستر يونايتد لكونه من عشاق الفريق وفشل سابقاً في شراء فريق تشيلسي بالرغم من تقديمه لعرض بعد قرار المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش ببيعه نتيجة تجميد أرصدته لعلاقته بالروسي فلاديمير بوتين.

في الوقت ذاته، أكدت عدة مصادر أن صندوقاً سيادياً في دبي يعتبر أيضاً منافساً على الصفقة، خصوصا أن إمارة دبي لم تدخل سوق المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تملك إمارة أبوظبي فريق مانشستر سيتي، والمملكة العربية السعودية فريق نيوكاسل يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المذكور لن يستطيع دفعه سوى عدد محدود من المستثمرين، من بينهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي.

وكانت عائلة جليزر قد رفضت في أوقات سابقة عدة عروض لبيع مانشستر يونايتد، وكان أحدها من المملكة العربية السعودية، حيث تردد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهتم بشراء النادي الإنجليزي الكبير.

ومنذ استحواذهم على النادي في عام 2005، تعرضت عائلة جليزر لرفض كبير من قبل جماهير مانشستر يونايتد وكانت دائما تطالب برحيلهم عن الفريق.

وفي المواسم الأخيرة، ازدادت الاحتجاجات ضد العائلة المالكة للنادي، وفي الموسم الحالي نظمت الجماهير وقفات احتجاجية ومسيرات أمام ملعب أولد ترافورد تطالب برحيل الملاك الأمريكيين.

وفي كل مباريات مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، تظهر لافتات ”جليزر ارحل“ بشكل مستمر، في إشارة لرفض الجماهير طريقة إدارة ناديهم وتفضيل الملاك الربح المالي على الجانب الرياضي.

يشار إلى أن مانشستر يونايتد، ومنذ اعتزال مدرب الفريق السير أليكس فيرجسون في صيف 2013، لم يتمكن من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفشل عدة مدربين أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو والهولندي لويس فان جال في إعادة الفريق لقمة كرة القدم الإنجليزية.

وفي هذا الموسم، لن يشارك مانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا، إذ أنه سيشارك في الدوري الأوروبي وسط غضب جماهيره.

وقبل بداية الموسم الحالي، عُين الهولندي إيريك تين هاج مدرباً جديداً للفريق بعد تألقه رفقة أياكس الهولندي، وبعد بداية سيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز خسر خلالها أول لقاءين حقق الفريق 4 انتصارات متتالية أبرزها أمام ليفربول 2-1 وأمام آرسنال المتصدر 3-1.