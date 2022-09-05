شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يقدم الشكر للنيجيري جون إيبوكا على ما قدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق إنبي، بالشكر إلى مهاجمه النيجيرى جون إيبوكا على كل ما قدمه خلال مشواره مع الفريق البترولى بعد اقترابه من الرحيل.



ونشر حساب نادي إنبي على موقع "فيس بوك"، صورة للنيجيري جون إيبوكا معلقا عليه: "نشكرك على كل ما قدمته ونتمنى لك مسيرة كروية ناجحة".

ويعد إيبوكا صاحب الـ 25 عامًا من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث لعب النيجيري في الموسم الحالي 33 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.





جون ايبوكا

ولا يحتوى عقد إيبوكا على شروط جزائية، خصوصا أن اللاعب يتقاضى من النادى البترولى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصرى، وهو راتب قليل بالنسبة للمستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب وتفوق به على نجوم كبار في الدورى المصري.

وكان حلمى طولان المدير الفني السابق لفريق إنبى قال إنه اختبر النيجيرى جون إيبوكا لمدة شهر ونصف حتى تأكد من جودته، لافتا إلى أنه لاعب ذو خلق، وتم قيده فى قائمة إنبى، واستطاع تقديم أوراق اعتماده.