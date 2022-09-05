عمر السعيد يرحل عن الزمالك بعد انتهاء تعاقده

القاهرة - سامية سيد - رحل عمر السعيد مهاجم الزمالك عن صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده مع الفريق بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي وتحديد 30 أغسطس الماضي، ولم يحضر اللاعب بداية التدريبات السبت عقب راحة 10 أيام استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي على كاس لوسيل .

ولم يجدد مسئولو الزمالك عقد عمر السعيد خاصة أنه خرج من حساباته خلال الفترة الماضية واعتمد فيها على التونسي سيف الدين الجزيري بشكل أساسي، ولم يشارك السعيد إلا لدقائق معدودة في آخر مباراتين بعدما حسم الفريق موقفه وحصل على لقب الدوري .

ويفاضل حاليًا اللاعب بين أكثر من عرض لإحدى أندية الدوري الممتاز للانتقال إليه بشكل رسمي في ظل امتلاكه العديد من العروض.

من ناحية أخرى عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، المقرر لها الجمعة المقبل.

ووجه المدير الفني رسائل مهمة للاعبين خلال الجلسة لتحفيزهم على تحقيق الفوز فى اللقاء المقبل أمام الهلال السعودي، مؤكدًا للاعبين ثقته التامة فى قدراتهم جميعًا لتحقيق الهدف المتفق عليه منذ بداية الموسم وهو مواصلة الانتصارات لحصد البطولات.