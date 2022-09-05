شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعيد ذكرى هدف طاهر محمد طاهر فى شباك الرجاء بالسوبر الأفريقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت صفحة كأس السوبر الأفريقي، التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدف طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى فى شباك الرجاء المغربى فى كأس السوبر الأفريقي الماضى.

ونشرت صفحة كأس السوبر الأفريقى على حسابها على موقع "تويتر" فيديو لهدف طاهر معلقة عليه: "هدف من ذهب.. طاهر محمد طاهر سجل هدفًا مهمًا فى الدقائق الأخيرة أمام الرجاء قاد الفريق المصري للتتويج بكأس السوبر الأفريقي".

توج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح بمباراة السوبر الإفريقي التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي بالريان ببطولة السوبر الإفريقي، التي أقيمت في دولة قطر.

ومن جانبه، أصدر الاتحاد المغربى، بيانا رسميا، قال فيه "بتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن مباراة كأس السوبر الأفريقي التي ستجمع فريقي الوداد الرياضي ونهضة بركان، ستجرى على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وفاز نادى الوداد على حساب الأهلي بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "مركب محمد الخامس" فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022 ليتوج باللقب الثالث فى تاريخه، والثانية على حساب الأهلي.

بينما أحرز نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بهدف نظيف.