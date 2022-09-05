شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تصل أوغندا استعدادا لمواجهة بول فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق فيوتشر قبل قليل إلى مطار عنتيبي للدولي بأوغندا على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة فريق بول الأوغندي فى الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم 10 سبتمبر الجارى.

وتضم قائمة فيوتشر كل لاعبيه بمن فيهم نجوم الفريق محمد رضا بوبو، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، أحمد عاطف، ومحمود جنش.

وكان عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي للفريق، قد قام بزيارة مسبقة إلى أوغندا، واستكشاف ملعب تدريب الفريق، وملعب المباراة، وكذلك حافلة الفريق وفندق الإقامة والجيم والاستشفاء.

ويبعد الاستاد مسافة 45 دقيقة عن مطار عنتيبي، ومن المقرر أن يقيم الفريق فى العاصمة الأوغندية كامبالا. ووجه عبد الظاهر السقا الشكر للمستشار محمد نزيه من السفارة المصرية، على جهوده لتسهيل إقامة الفريق.