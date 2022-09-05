شباب الزمالك ينتظمون فى التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء الراحة

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القاهرة - سامية سيد - انتظم لاعبو الزمالك الشباب فى التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس.
وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.
وشارك جميع اللاعبين فى مران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة الهلال السعودى المقبلة في كأس سوبر لوسيل.
ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السعودي الجمعة المقبل فى كأس لوسيل بقطر والتى يحصل بمقتضاها صاحب المركز الأول على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على مليون دولار.
من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تكتيكية متنوعة خلال مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقبلة فى كأس لوسيل.
وأدى اللاعبون تدريبات تكتيكية بداية من المرور من الحواجز الحديدية ثم التسديد فى المرمى الصغير، بعدها خاض اللاعبون تدريبات على ضربات الرأس.