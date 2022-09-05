شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الزمالك ينتظمون فى التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم لاعبو الزمالك الشباب فى التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين الشباب الذين شاركوا فى مباراة إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري راحة لمدة يوم إضافي عن باقي اللاعبين.

وشارك جميع اللاعبين فى مران اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمباراة الهلال السعودى المقبلة في كأس سوبر لوسيل.