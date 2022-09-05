شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يعتذر عن عدم الاستمرار بالجهاز الفنى للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، عن تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في مهام عمله بالجهاز الفني للفريق الفترة المقبلة. وتوجه أحمد سمير بالشكر لمجلس إدارة نادي البنك الأهلي على الفترة التى قضاها خلال الموسم المنقضي بالجهاز الفني للفريق.

وفي نفس الوقت، تقدم أحمد سمير بالشكر لخالد جلال المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون له، وللاعبي البنك الأهلي، وأعرب عن أمنيته بالتوفيق للفريق في الفترة المقبلة.

ويفاضل المدرب العام بين عدة عروض من أندية محلية فى الفترة الحالية لاختيار أنسبها لخوض تحدٍ جديدٍ فى الموسم المقبل.