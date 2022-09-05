شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لـ هشام زكريا فى إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى إيسترن كومباني، برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، فى التعاقد مع هشام زكريا لقيادة الفريق خلفا لعلاء عبد العال الذى تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش.

ويعاون هشام زكريا كل من: حسام عبد الجواد مدربا عاما، مصطفى السيد مدربا مساعدا، هشام السيد مدرب حراس مرمى، خالد عباس مشرفا عاما، وباسم عادل مدير الكرة.

ويعد هشام زكريا من المدربين المصريين القلائل الذين تولوا تدريب أندية أوروبية مع نادي تيرن أوت البلجيكى، كما حقق الصعود للدوري المصري الممتاز مع وادي دجلة والجونة مدربا، وكلاعب مع ثلاثة أندية وهى نسيج حلوان ومنتخب السويس والكروم.

وكان مسئولو إيسترن كومبانى دخلوا فى مفاوضات مع عدد من المدربين لتولي قيادة الفريق فى الموسم المقبل، بعد رحيل علاء عبد العال الذى رفض قيادة الفريق فى القسم الثانى، وقام بتولى المهمة الفنية لفريق طلائع الجيش حلفا لطارق العشرى.