مصدر لمصراوي: كاف يحدد موعد مبارتي الزمالك بدوري الأبطال بعد موافقة "فيفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إرسال إدارة المسابقات في كاف المواعيد الرسمية لمباراتي الزمالك واليكت سبور بطل تشاد في ذهاب وإياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن سر تأخير تحديد مواعيد المباراة جاء بسبب تأجيل اللقاء وإقامته خلال الأجندة الدولية في سبتمبر لارتباط الزمالك بالمشاركة في الافتتاح التجريبي لملعب لوسيل بدولة قطر، وخوض لقاء ودي مع الهلال السعودي الجمعة المقبل، وبالتالي انتظرت إدارة مسابقات كاف الحصول على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفاد المصدر أن المباراتين تقرر إقامتهما يومي 18 و25 من شهر سبتمبر الجاري، بحيث يخوض الزمالك لقاء الذهاب في ياوندي على ملعب أحمدو أهيدجو ثم يعود لأداء لقاء العودة في القاهرة يوم 25 سبتمبر على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الخليج 365، قد كشف يوم الجمعة عن تحديد كاف موعد مبدئي لمباراتي الزمالك واليكت سبور بطل تشاد في الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بخوض المباراتين يومي 18 و23 سبتمبر ولم ترسل المواعيد بشكل رسمي انتظارًا لرد "فيفا" الرسمي على أداء اللقاء في فترة الأجندة الدولية.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد حدد مواعيد مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية أحد ايام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر علي أن تقام مباريات العودة أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من الشهر الجاري.