"يمتلك عرضين من فيوتشر وسموحة".. مصدر لمصراوي: كريم فؤاد يرغب في البقاء بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر، أن كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، يمتلك عروضاً من ناديي فيوتشر وسموحة، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار والبقاء في نادي القلعة الحمراء.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "كريم فؤاد مستمر في الأهلي الموسم القادم، ولم يتحدث معه أحد عن إمكانية الخروج معارا ضمن الصفقات التي ينوي النادي ضمها في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية".

وشدد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن رغبة كريم فؤاد الأولي هي أن يستمر مع الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته: "كريم فؤاد وصلته بالفعل عروض من فيوتشر وسموحة لإستعارته لكن قراره الشخصي هو البقاء مع الفريق دون النظر أو التفكير في تقلص فكرة مشاركته خاصة مع عودة أكرم توفيق واستمرار محمد هاني".