النجوم لـ "الخليج 365": الإسماعيلي مهدد بالهبوط في أزمة إبراهيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر نادي النجوم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد نادي الإسماعيلي، بسبب عدم سداد المبلغ المحكوم به من قبل محكمة التحكيم الرياضي "CAS"، والذي تجاوز 28 مليون جنيه.

وتعود الأزمة إلى عام 2018، عقب انتقال إبراهيم حسن لاعب النجوم الأسبق، من صفوف الإسماعيلي إلى الزمالك، حيث تواجد بند في العقد المبرم بين الإسماعيلي والنجوم، يمنح الأخير 50% من قيمة انتقال اللاعب إلى أي ناد آخر، وهو ما لك يلتزم به الإسماعيلي.

ولجأ النجوم إلى محكمة التحكيم الرياضي، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا بأحقيته في الحصول على مبلغ مليون 1.25 مليون دولار أمريكي، إلى جانب 53 ألف فرنك سويسري، بموجب حكم "كاس" والمحكمة الفيدرالية السويسرية العليا.

وقال مصدر مسؤول بالنجوم في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ، إن النادي في طريقه لاتخاذ إجراءات تصعيدية، ليس فقط للحصول على مستحقاته، ولكن لتسبب مسؤولي مجلس إدارة الإسماعيلي في إهدار أموال النادي، حسب وصف المصدر.

وأضاف المصدر أن المبلغ المستحق للنجوم عقب حكم "CAS" تمثل في ما يقرب من 20 مليون جنيه، لكنه تجاوز الآن 28 مليون جنيه، بسبب الفوائد المتراكمة، وفارق سعر الصرف منذ ذلك الحين.

وواصل المصدر: "المفاجأة التي تم الكشف عنها مؤخرًا تمثلت في دفع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي السابق مبلغ 24 مليون جنيه مستحق للنجوم العام الماضي، وهو الأمر الذي تم إثباته في اجتماع لمجلس الإدارة، لكن المجلس الحالي برئاسة يحيى الكومي يماطل لعدم دفع المبلغ خلال فترة ولايته".

وعوقب الإسماعيلي بالفعل بخصم ثلاث نقاط من رصيده في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم قبل الماضي، وهي العقوبة التي كان من المفترض أن تمثل الخطوة الأولى في سلسلة عقوبات تدريجية، تشمل خصم المزيد من النقاط وإيقاف القيد، وتصل إلى هبوط الإسماعيلي للدرجة الأدنى في حالة عدم تسديد المستحقات لنادي النجوم."

وأكمل المصدر المسؤول بنادي النجوم: "أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي كانت تدير اتحاد الكرة في ذلك الوقت جامل الإسماعيلي، بعدما أبلغه مسؤولوه بعدم قدرتهم على السداد، ونصحهم بالطعن على قرار خصم النقاط، لعدم إمكانية الطعن على الحكم النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على إرسال خطابين عاجلين لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل حسم الأمر في أقرب وقت.