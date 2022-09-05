أنتوني الأغلى وهالاند الأكثر تأثيرا.. الفتي الذهبي يتفوق على 6 لاعبين سبقوه في قائمة الأغلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

بعد مرور 6 جولات من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال ايرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي يحتل صدارة هداف المسابقة برصيد 10 نقاطن وخلفه الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام برصيد 6 أهداف، وفي المركز الثالث يتواجد هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 5 أهداف بالتساوي مع ايفان توني لاعب برينتفورد.

وعلى مستوى ترتيب فرق الدوري، يحتل آرسنال المركز الأول برصيد 15 نقطة من 5انتصارات وتعادل، وخلفه الثنائي مانشستر سيتي وتوتنهام في المركزين الثاني والثالث بنفس عدد النقاط.

وقبل انطلاق المسابقة، ابرمت العديدمن الفرق عددا من الصفقات لتدعيم صفوفها، ونرصد أغلى 5 صفقات منهم وما حققوه حتى الآن بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

الـ 5 صفقات الأغلى

يحتل البرازيلي انتوني لاعب مانشستر يونايتد القادم من اياكس امستردام الهولندي المركز الأول في قائمة الصفقات الأغلى في الدوري الإنجليزي بقيمة 95 مليون يورو، وخلفه ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي بقيمة 80 مليون يورو، وفي المركز الثالث يتواجد المهاجم داروين نونيز، لاعب ليفربول بقيمة 75 مليون يورو، بينما يحتل كاسميرو لاعب مانشستر يونايتد المركز الرابع بقمية 70 مليون يورو، بالتساوي مع الكسندر ايزاك لاعب نيوكاسل يونايتد، وخرج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من القائمة ليحتل المركز السابع بقيمة 60 مليون يورو.

ماذا قدمت الصفقت الأغلى حتى الآن

رغم أن هالاند لم يكن ضمن الـ 5 صفقات الأغلى ، بعدما احتل المركز السابع، لكنه بات الأكثر تأثيرا حتى الآن بعد تسجيله 10 أهداف بعدما خاض 6 مباريات بقميص فريقه الجديد مانشستر سيتي.

وسجل انتوني هدفا واحد مع مانشستر يونايتد، خلال ظهوره الأول مع فريقه الجديد، في المباراة التي انتهت لصالح الشياطين الحمر أمام آرسنال بنتيجة 3-1.

وخاض فوفانا 3 مباريات بقميص تشيلسي حتى الآن، لم يسجل خلالها اي أهداف ولم يصنع أيضا لزملائه أهداف، أما نونيز، فقد كانت بدايته قوية، حيث سجل هدفا وصنع اخر أمام فولهام، لكنه تعرض للطرد في المباراة الثانية، ليغيب على إثرها 3 مباريات، قبل العودة في الجولة السادسة أمام إيفرتون لكنه لم يسجل.

ونجح ايزاك لاعب نيوكاسل في تسجيل هدفا مع فريقه الجديد، خلال مشاركتين حتى الآن، وجاء هدف اللاعب في المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفربول بنتيجة 2-1.

ولعب البرازيلي كاسيميرو حتى الآن 3 مباريات بقميص مانشستر يونايتد، لم يسجل او يصنع خلالهم ، كما أنه لم يحصل على بطاقة.