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خاص.. نجم سيراميكا يقترب من الرحيل بسبب الصفقات الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي سيراميكا كليوباترا عن اقتراب باسم مرسي، لاعب الفريق، من الرحيل بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "باسم مرسي اقترب من الرحيل عن صفوف سيرامبكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأكمل المصدر: "بعد تعاقد سيراميكا مع إيبوكا وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن هناك نية لتوجيه الشكر لباسم مرسي".

واختتم: "أحمد سامي المدير الفني للفريق أبلغ الإدارة بقراره بشأن باسم مرسي خلال الساعات القليلة الماضية".

وشارك باسم مرسي في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع سيراميكا، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 2.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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