نادٍ عربي يقدم عرضًا مغريًا لبيانيتش نجم برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية أن البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط برشلونة، تلقى عرضًا مغريًا من الشارقة الإماراتي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومازال بإمكان الشارقة إضافة لاعبين إلى قائمته، إذ لم تنتهِ فترة الانتقالات في الإمارات.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، اليوم الإثنين أن بيانيتش تلقى عرضًا من الشارقة لمدة 3 أعوام، لكنه لم يكشف عن قيمة العرض، مشيرًا إلى أن اللاعب يدرس الأمر.

وكان بيانيتش ينتظر حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الانضمام إلى فريق أوروبي، لكنه لم يحصل على عرض مناسب.

من جانبه، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن العرض مغرٍ بالنسبة لبيانيتش، لكن في المقابل على اللاعب صاحب الـ32 التنازل عن فكرة اللعب في دوري كبير.

ويعتبر بيانيتش هو واحد من 4 لاعبين فقط في برشلونة لم يشاركوا في أي دقيقة مع الفريق هذا الموسم، إلى جانب الثلاثي، جيرارد بيكيه، وممفيس ديباي، وبابلو توريه.

رحيل بيانيتش سيمنح برشلونة فرصة لتجديد عقدي أراوخو وجافي، حسب "موندو ديبورتيفو".