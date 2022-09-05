كيروش يقترب من تدريب إيران في كأس العالم بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية إيرانية، عن اقتراب كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر من الظهور في كأس العالم بقطر 2022.

وأوضت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، أنه قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل مدرب منتخب إيران.

وأشارت إلى أن رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني مهدي تاج يرى أن هناك إمكانية للتعاقد مع كارلوس كيروش لتولي مههمة قيادة منتخب إيران في كأس العالم بقطر 2022.

وألمحت أن المدرب الحالي لإيران دراجان سكوتشيتش تعرض للإقالة عدة مرات خلال الأشهر الماضية، ويواجه المدرب الكرواتي الكثير من الغموض بشأن مستقبله مع منتخب إيران.

ومن المقرر أن تلعب إيران مع أوروجواي يوم 23 سبتمبر في مباراة ودية في النمسا وستلتقي مع السنغال بعد أربعة أيام، ومع ذلك ، لا يعرف الكثير من الجمهور من سيقود إيران في هاتين المباراتين.

ويتواجد منتخب إيران في مجموعة صعبة بكأس العالم 2022 إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة وويلز .

وكان كارلوس كيروش قد قاد منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية قبل أن يخسر النهائي أمام السنغال، وأعقبها الفشل في التأهل إلى كأس العالم أمام نفس المنتخب بعد الخسارة بركلات الترجيح، ليرحل بعدها عن منصب المدير الفني للمنتخب المصري.