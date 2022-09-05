شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة ومحمد البيلى يتأهلان لنصف نهائى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائى هنا جودة ومحمد البيلى لاعبا منتخب تنس الطاولة فى التأهل لنصف نهائى منافسات الزوجى المختلط بالبطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، بعد التغلب على الثنائى الجزائرى بنتيجة 4/0.

وتأهل منذ قليل الثنائى دينا مشرف وأحمد صالح، لاعبا منتخب تنس الطاولة، لنصف نهائى منافسات الزوجى المختلط بعد التغلب على الثنائى التونسى بنتيجة 4/0 بربع نهائى البطولة ، كما تأهل الثنائى يسرا حلمى وخالد عصر إلى نصف النهائى أيضا بالفوز على محمد شومان ولاعبة موريشيوس بنفس النتيجة 4/0 .

ومن المقرر أن يقام نهائى السيدات بين مصرو تونس فى الرابعة والنصف مساء اليوم، بينما تقام مباريات نهائى الرجال فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

قائمة الرجال فى البطولة تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.

وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى وتشارك مصر بمنافسات البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا.