شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن رسميًا التعاقد مع كريم حافظ لمدة موسمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي بيراميدز إتمام تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيسر كريم حافظ في صفقة انتقال حر ليصبح لاعبا في صفوف النادي، في إطار تحركات إدارة بيراميدز نحو دعم فريق الكرة الأول بصفقات قوية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ووقع كريم حافظ عقده مع بيراميدز لمدة موسمين قادمين، حيث يستمر اللاعب في صفوف النادي وفقا للتعاقد حتى عام 2024.

وكريم حافظ من مواليد 12 مارس 1996، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي وادي دجلة، قبل أن ينتقل لخوض تجربة احتراف في صفوف نادي ليرس بالدوري البلجيكي.

ولعب كريم حافظ للعديد من الأندية الأوروبية خلال مشواره مع كرة القدم، من بينها أومونيا نيقوسيا في قبرص، ولانس الفرنسي، وباشاك شهير، وقاسم باشا، ومالطيا سبور بالدوري التركي.

وكريم حافظ سبق له لعب 7 مباريات بقميص منتخب مصر الأول، وكانت أولى مبارياته في شهر أغسطس 2015 أمام منتخب مالاوي، في مباراة ودية دولية.