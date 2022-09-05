شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فيتوريا ذكى وانضمام كريم فؤاد وطارق حامد للمنتخب مكافأة اجتهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الإعلامي أحمد شوبير على طريقة تفكير البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطني، بعد اختياراته فى قائمة اللاعبين التى تستعد لخوض معسكر سبتمبر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، "روي فيتوريا ذكي وناصح، هيلعب الناس كلها بدماغه، هتلاقى لاعب صغير غير معروف موجود بالمنتخب، القائمة الحالية ليست معيارا".

وأضاف شوبير، "انضمام كريم فؤاد للمنتخب هذه مكافأة الاجتهاد، ظروف الأهلي ظلمت أداء كريم فؤاد، وسعيد جداً لطارق حامد وعودته للمنتخب، لأنه عاد بعد غياب طويل عن الملاعب، طارق حامد بكل قوته فى الملعب، خارج الملعب شخص مختلف تماماً، مؤدب جداً، لاعب محترف جداً ودائماً فى الجيم ويعلم ما له وعليه".

واختتم شوبير قائلا، "ستجد أسماء غير متوقعة موجودة فى المنتخب، وعجبني انتهاء موضوع محمد أبو جبل على خير، الزمالك رأى أن اللاعب غير مناسب للفترة المقبلة وهذا حق النادي، ويظل الزمالك بحاجة إلى حارس مرمى، بالتأكيد الناشئين مميزين ولكن الفريق بحاجة لحارس، ومحمد أبو جبل مكسب للبنك الأهلي".