شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف وأحمد صالح يتأهلان لنصف نهائى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائى دينا مشرف وأحمد صالح، لاعبا منتخب تنس الطاولة، فى التأهل لنصف نهائى منافسات الزوجى المختلط بالبطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، بعد التغلب على الثنائى التونسى بنتيجة 4/0 بربع نهائى البطولة .

كما تأهل الثنائى يسرا حلمى وخالد عصر إلى نصف النهائى أيضا بالفوز على محمد شومان ولاعبة موريشيوس بنفس النتيجة 4/0 .

ومن المقرر أن يقام نهائى السيدات بين مصرو تونس فى الرابعة والنصف مساء اليوم، بينما تقام مباريات نهائى الرجال فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.