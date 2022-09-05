شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف وأحمد صالح يتأهلان لنصف نهائى بطولة أفريقيا لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائى دينا مشرف وأحمد صالح، لاعبا منتخب تنس الطاولة، فى التأهل لنصف نهائى منافسات الزوجى المختلط بالبطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر، بعد التغلب على الثنائى التونسى بنتيجة 4/0 بربع نهائى البطولة .
كما تأهل الثنائى يسرا حلمى وخالد عصر إلى نصف النهائى أيضا بالفوز على محمد شومان ولاعبة موريشيوس بنفس النتيجة 4/0 .
ومن المقرر أن يقام نهائى السيدات بين مصرو تونس فى الرابعة والنصف مساء اليوم، بينما تقام مباريات نهائى الرجال فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.
ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 رجال و5 سيدات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.
قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلى ومحمد شومان وأحمد على صالح، بالإضافة إلى الثلاثى شادى مجدى ومروان جمال ومحمد وليد.
وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبى وآلاء يحيى ويسرا حلمى، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوى وهند فتحى وتشارك مصر بمنافسات البطولة بمنتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا