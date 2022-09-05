شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عبد الله عثمان بطل الجودو: بحب المكرونة البشاميل وكان نفسى أكون ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين واللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجم اليوم فى "بره الملعب" هو عبد الله عثمان بطل الجودو.



عبد الله عثمان

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الجودو؟

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هل تحب دخول المطبخ؟

اه.. بحب المطبخ وبطبخ لنفسى كمان.

ما الأكلة التى تفضلها؟

المكرونة البشاميل

من نجمك المفضل من الممثلين؟

كريم عبد العزيز



بطل الجودو

من مطربك المفضل ؟

بسمع ويجز

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

كنت أتمنى أكون ضابط

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

مش بتفرج على سينما أو أفلام



عبد الله عثمان لاعب الجودو

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.