شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للأسبوع الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات، والذى تغير نظامه ليصدر يوم الاثنين بشكل أسبوعى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر السادس على التوالى، والأسبوع رقم 40، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادى دجلة.

واقتحمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.