شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفع شعار الحفاظ على القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبع إدارة نادي بيراميدز سياسة الحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة الأول، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وتتمسك الإدارة بكافة عناصر الفريق الأساسية مع السعى لإجراء بعض التدعيمات.

وترغب إداراة بيراميدز فى استمرار جميع اللاعبين دون رحيل أى منهم، حيث كثفت الإدارة جلساتها مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي من أجل استمرارهما وإلغاء فكرة الرحيل فى الوقت الحالي، خاصة أن بيراميدز أنهى الموسم المنقضي فى المركز الثاني وكان قريبا من التتويج بلقب الدورى.

وقال محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، فى تصريحات سابقة، "عبد الله السعيد ورمضان صبحي دائماً يدور عنهما أخبار وتم سؤالنا أكثر من مرة، وكل مرة ننفى أنباء رحيلهما، شهادتى فى عبد الله مجروحة، قائد ومؤثر معنا جداً ومهم جداً في الفريق واللاعبان متسمران معنا".

وأضاف فتح الله، "القرار يرجع للإدارة فى رحيل أو بقاء اللاعبين، لكن أسامة جلال من الأعمدة المؤثرة بالفريق وأتمنى أن يظل معنا ونحافظ عليه".

وتابع، "قدمنا موسما مميزا وحققنا أفضل مركز للفريق بوصافة الدوري وكنا نطمح لأكثر من ذلك لأننا نمتلك لاعبين مميزين يستحقون أكثر من ذلك، ولكننا نسير خطوة بخطوة، وطموحنا يجب أن يكون أعلى في الموسم القادم، والطبيعي الموسم القادم أن ننافس على لقب الدوري وكل البطولات، ويجب أن نحافظ على القوام الأساسي لتحقيق هذا الأمر وهذه هي سياسة النادي في الفترة الأخيرة.

واختتم فتح الله قائلا، "لدينا قوام محترم والإضافات ستكون فى أضيق الحدود، خلال الأيام المقبلة سيكون هناك تدعيمات سنعلنها، وأعلنا استمرار الجهاز الفني لتحقيق الاستقرار بقيادة تاكيس جونياس".