الامارات | مليون مشجع في طريقهم إلى الإمارات خلال مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي بأن الإمارات ستكون وجهة مفضلة لما يقارب مليون متفرج من الذين حجزوا تذاكر حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وقال مجلس دبي في بيان، اليوم الإثنين: «قرر ما يقرب من مليون مشجع من أنحاء العالم الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة للاستمتاع بفترة ما بين مباريات المونديال التوجه إلى قطر يوم مباريات منتخبات بلادهم والعودة مباشرة بفضل توفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى العاصمة القطرية».

وأضاف البيان: «يعمل مجلس دبي الرياضي مع الجهات المختصة لتسهيل حضور الأعداد الكبيرة من الجماهير ودخولها إلى الدولة بسلاسة، وتوفير المسكن المناسب لهم ضمن ما يزيد عن 140 ألف غرفة فندقية في دبي من خلال باقة حضور المباريات وتأشيرة الدخول المتعددة التي يحصل عليها الجمهور من حاملي تذاكر الدخول».

وتابع: «توفير خيارات متنوعة لهم لقضاء إجازاتهم وممارسة هواياتهم في التسوق وممارسة هواياتهم الرياضية في ملاعب الغولف والمسابح ومضامير الدراجات الهوائية ومناطق ممارسة رياضات الشاطئ، كما سيتوفر للجماهير من الذين لم يحصلوا على تذاكر المباريات من متابعة المباريات وحضور الفعاليات الترفيهية المختلفة من خلال مناطق مخصصة لهم تتضمن شاشات كبيرة لعرض المباريات».