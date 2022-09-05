شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يكشف كواليس فسخ التعاقد مع بسيوني ووجهته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد صالح، المدرب العام السابق لفريق سموحة، كواليس فسخ النادي السكندري تعاقده مع عبد الحميد بسيوني المدرب السابق للفريق بعد نهاية الموسم الماضي. وقال صالح في تصريحات عبر برنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كان فى تجديد سنتين لعبد الحميد بسيوني، وكانت العلاقة جيدة، ولكن فوجئنا فى النهاية بأنه تم إنهاء التعاقد، والتجديد لم يكن تم توثيقه بعد".

وأضاف صالح، "هناك عروض من بعض الأندية لعبد الحميد بسيوني، وهذا أمر طبيعى ولكنه فى إجازة الآن ولم يحسم الأمر".

وأعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، عن التعاقد مع طارق العشرى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، فى تعاقد يمتد لمدة موسمين، خلفًا لعبد الحميد بسيونى المنتهى عقده مع الفريق.

وجاء توقيع طارق العشرى على عقود تولى مهمة المدير الفنى لفريق الكرة بحضور المحاسب وليد عرفات، ودكتور عمر الغنيمى، نائب رئيس النادى، وأعضاء المجلس المحاسب رامى فتح الله، والدكتوره ماهينور سامح .