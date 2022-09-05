شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: الاتحاد يتجه للتعاقد مع مدرب أجنبى والنادى طلب رأيى فى الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمر، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، عن وجود اتجاه داخل نادى الاتحاد لتعيين مدرب أجنبي للفريق الفترة المقبلة، وقال عمر فى تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" على إذاعة أون سبورت إف إم، هناك اقتراحات عديدة للمدرب الجديد، وأشعر أن هناك اتجاهاً للأجنبي بشكل أكبر، الوطنيون لم يكونوا موفقين فى الفترة الأخيرة.

وأضاف عمر، "كرم من عند ربنا ما قدمته مع النادي وعمرى ما اتأخر عن نادى الاتحاد، وهذا واجبنا تجاه نادينا، التدريب ملكة داخلنا، والفترة الماضية كان خارج إرادتي الابتعاد عن التدريب بسبب عملى الإعلامي ومجلس النواب، لم يكن لدى وقت للتدريب".

وتابع، "رتبت حياتي على هذا النظام آخر سنتين وأنا فى حيرة الآن، والوضع الحالي يتجه إلى أننى سأكمل المسيرة فى مجلس النواب والتحليل التليفزيوني حتى نرى ما سيحدث الفترة المقبلة".

وأضاف، "بعد مباراة الأهلي وخسارة الاتحاد بثلاثية في الدوري، تحدث معى محمد مصيلحي عقب المباراة وسافرت إلى الإسكندرية ولم أكن أعلم أنه سيتحدث معي لتدريب الفريق إطلاقاً، لأننى كنت أبلغته من قبل أنني تركت التدريب، ولكنه طلب مني إكمال الموسم البقاء في الموسم الجديد".

واختتم عمر، "اعتذرت له لأنه ليس من السهل أن أبتعد عن التدريب سنتين وأعود من جديد، ولكنه طلب مني قبول المسؤولية لظروف النادى، فوافقت على اكمال الموسم فقط، وهذه كانت رغبتي واتفقنا، وهناك جلسة خلال اليومين المقبلين وهيتاخد رأي في المدرب الجديد والراحلين عن الفريق ونخدم النادي دون الحاجة لمناصب".