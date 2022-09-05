شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلي يغادر المستشفى ويغيب عن الملاعب 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد نصر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أحد مستشفيات القاهرة بعد نجاح العملية الجراحية التى أجراها عصر أمس، الأحد، عقب إصابته بكسر فى الترقوة خلال مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام المنقضي.

وسيخضع مدافع الإسماعيلي الشاب لتدريبات علاجية وتأهيلية خلال فترة غيابه عن صفوف الفريق التى ستتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، طرح قميص جماهير الفريق فى الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، بمقر القلعة الصفراء.

وكان مسئولو الإسماعيلي قد أعلنوا فى الساعات الماضية طرح قميص للجماهير يساهم فى توفير عائد مادى يساعد بشكل كبير على تخطى تلك الأزمة الصعبة التى يمر بها النادي فى الآونة الأخيرة.

ويذكر أن هناك إقبالا جماهيريا لشراء قميص الدراويش من مختلف محافظات مصر.