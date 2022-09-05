شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: الطموح سبب تدريبى سموحة وهدفنا تقليل الإعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشرى، المدير الفني الجديد لسموحة، سبب رحيله عن طلائع الجيش، رغم النتائج المميزة التى حققها مع الفريق، والذى أنهى مسابقة الدوري العام الماضية بالتواجد فى المركز الرابع.

وقال العشرى، فى تصريحات عبر برنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "التعاقد مع سموحة جزء من رغبتي فى تجديد طموحاتي، وفريق سموحة كبير، جلست مع الإدارة لديهم طموح كبير جداً وهذه هي الأجواء التي أحب العمل فيها".

وأضاف العشرى، "مستوى الطلائع ارتفع جداً واللاعبون تلقوا عروضاً من كل الأندية، أنا من أبناء المؤسسة العسكرية وخيرهم عليا كبير جداً، وتركتهم للبحث عن طموح جديد".

واختتم العشرى قائلا، "الإعارات ستكون في حدود ضيقة بالموسم المقبل، مروان من اللاعبين المؤثرين وكذلك حمدى علاء ولكنهم رحلوا عن سموحة بعد انتهاء الإعارة، وسنعمل على ملف الصفقات الفترة المقبلة وفترة الإعداد تبدأ السبت المقبل".