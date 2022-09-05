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البنك الأهلى يستعد للموسم الجديد 13 سبتمبر ومعسكران بالإسكندرية والإسماعيلية

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القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على العودة للتدريبات الجماعية يوم 13 سبتمبر الجارى عقب الراحة التى منحها للاعبين لمدة أسبوعين بعد الانتهاء من مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى لتنظيم المعسكرات الخاصة بالفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث من المقرر إقامة معسكرين أحدهما بالإسكندرية والآخر بالإسماعيلية.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع  بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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