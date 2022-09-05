شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعد للموسم الجديد 13 سبتمبر ومعسكران بالإسكندرية والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على العودة للتدريبات الجماعية يوم 13 سبتمبر الجارى عقب الراحة التى منحها للاعبين لمدة أسبوعين بعد الانتهاء من مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى لتنظيم المعسكرات الخاصة بالفريق استعدادا للموسم الجديد، حيث من المقرر إقامة معسكرين أحدهما بالإسكندرية والآخر بالإسماعيلية.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.