شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سبتمبر آخر موعد لاستكمال أوراق قيد اللاعبين باتحاد كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، 20 سبتمبر الجارى كآخر موعد لتلقى أوراق استكمال قيد اللاعبين بالأندية خلال فترة القيد الصيفى، على أن يقوم كل نادٍ باستكمال أوراقه لدى الاتحاد إن وجد.

وكان اتحاد السلة فتح باب قيد اللاعبين فى الفترة من 25 يوليو حتى 20 أغسطس الماضى، وتم خلال هذه الفترة قيد الأندية للاعبيها بالاتحاد، كلُ وفقا لليوم المحدد له.

ومع بداية شهر سبتمبر، تم فتح باب تلقى الأوراق الناقصة أو الأندية التي ترغب في استكمال أوراقها.

وحدد مسئولو اتحاد كرة السلة 10 آلاف جنيه رسوم الاشتراك فى بطولة كأس مصر للأندية الراغبة الاشتراك فى البطولة، والتى تنطلق دور الـ 32 منها يوم 19 أكتوبر المقبل، على أن يكون هذا نظير الاشتراك فى منافسات الرجال، ومثلها للسيدات.

ويقام دور الـ 16 يوم 21 نوفمبر، وتختتم البطولة شهر مايو من العام المقبل.