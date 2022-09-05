شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يغادرون إلى اوغندا استعدادا لانطلاقة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلة خاصة اليوم رقم MS3930 بطراز بوينج B737-800NG وعلي متنها 55 راكبا لنقل بعثة نادي فيوتشر إلي مدينة عنتيبي بأوغندا لمواجهة فريق بول الأوغندي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة بأوغندا يوم 10 سبتمبر الجاري .

هذا وقد أشادت إدارة نادي فيوتشر بكافة التسهيلات التي قدمتها مصر للطيران لإنهاء إجراءات سفر الفريق في مشواره الأفريقي الأول.