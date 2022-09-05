شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول طلبات طارق العشرى فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد طارق العشرى، المدير الفنى الجديد لسموحة، أولى جلساته عصر اليوم بالجهاز المعاون وجميع أفراد الجهاز الإدارى والطبى بمقر النادى بسموحة.

وكان أول طلبات العشرى مناقشة ملف الراحلين، خاصة أن هناك بعض الأسماء سيتم إعادتها وعدم السماح لها بالرحيل، ومنها الثنائى أحمد حمص وأحمد عيد على اعتبار أن رحيلهم كان لخلافات مع المدير الفنى السابق عبد الحميد بسيونى.

كما طلب العشرى عرض أسماء الصفقات الجديدة ومعرفة القوام الأساسى للفريق لبحث المراكز التى يجب تدعيمها خلال المرحلة المقبلة .

وقرر العشرى أن يكون 10 سبتمبر الجارى هو الموعد الرسمى لبدء فترة الإعداد الأولى والتجهيز للقائمة الأولى والإعلان عنها يوم 15 سبتمبر الجارى.

ويسعى العشرى لتجهيز توليفة جديدة للإستمرار ضمن الأندية فى المقدمة وكذلك المنافسة على الحصول على كأس مصر بعد تأهل سموحة للدور قبل النهائى من البطولة.