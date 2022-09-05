شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: زيزو فضل البطولات مع الزمالك عن راتب 180 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي خالد الغندور أن طريقة تفكير أحمد سيد زيزو بعد تلقيه عدداً من العروض الضخمة هى من حسمت بقاء اللاعب مع نادى الزمالك لـ 3 مواسم مقبلة.

وقال الغندور عبر برنامج "اللعبة الحلوة" على إذاعة أون سبورت، "زيزو تلقى العديد من العروض الخيالية من الخليج، ولكنه ذكى لأن عروض الخليج قد تحقق لك مكسبا ماديا ولكن لن تحقق له طفرة فى تاريخه الكروى، وصعب أن يفكر لاعب بطريقة زيزو".

وأضاف بندق، "لا أعلم قيمة عقد زيزو ولكنه لن يقل عن 25 مليون جنيه فى الموسم مع الزمالك فى 3 مواسم 70 مليوناً تقريباً، وهذا فارق كبير عن العروض التي تلقاها من الخليج والتي وصل أحدها إلى 180 مليون جنيه.

تابع الغندور، "زيزو أفضل لاعب فى مصر لأنه هداف الدوري بجدارة وفارق كبير ولم يلعب إلا 29 أسبوعاً تقريباً لم يشارك فى آخر 3 مباريات.

وأكمل الغندور أن الأهلي والزمالك لا يبحثان عن "الفلوس"، ليست أندية استثمارية وكل أهدافهم إسعاد ملايين الجماهير.

واختتم متحدثاً عن مباراة الزمالك والهلال السعودي: الهلال السعودي أكثر جاهزية من الزمالك لأنه حصل على راحة ثم خاض فترة اعداد ولعب مباراتين في الدوري، أمام الزمالك حصل على راحة 10 أيام ولسه راجعين بالأمس.