شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطحب كامل نجومه فى رحلة أوغندا لمواجهة بول بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة فريق فيوتشر صباح اليوم، الاثنين، إلى أوغندا على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة بول الأوغندي فى الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم 10 سبتمبر الجاري.

وتواجد محمد رضا بوبو لاعب وسط الفريق ضمن البعثة المسافرة إلى أوغندا وذلك بعد ترديد أنباء حول دخول اللاعب فى حسابات الأهلي، والتقط اللاعبون صوراً تذكارية على متن الطائرة قبل انطلاق الرحلة.

من جهته، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سجل 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، سجلنا 26 لاعباً فى القائمة الأفريقية للفريق، والتى لن تشمل الصفقات الجديدة بسبب اختلاف مواعيد القيد المحلي والأفريقي.

وأضاف السقا، استبعدنا بعض الأسماء من القائمة والتي من المقرر أن يبدى فيها علي ماهر مدرب الفريق وجهة نظره من الاستمرار معنا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلوا في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.







