شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس غزل المحلة يجتمع اليوم لحسم مصير مصطفى عبده بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، برئاسة على العباسى، اجتماعاً اليوم الاثنين، برفقة كل من عمر عبد الله عضو مجلس الإدارة وصابر عيد المدير الرياضى، لحسم بعض الملفات الخاصة بالفريق من اللاعبين الراحلين والتعاقدات الجديدة.

ومن أبرز الملفات التى سيتم حسمها من قبل مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة هو حسم بقاء أو رحيل مصطفى عبده المدير الفني للفريق والإعلان عنه.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم لإبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة، التى تشهدها البطولة الموسم المقبل وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و تعادل في 15 مباراة و تعرض للهزيمة في 12 مباراة.