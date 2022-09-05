شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: فيوتشر فعل بند شراء جنش وحازم إمام لن يعتزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي فيوتشر قام بتفعيل بند شراء محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، والذى انتقل إلى فيوتشر معاراً من الزمالك فى بداية الموسم الماضي، مع وجود بند يسمح بشرائه فى حال دفع 2 مليون و500 ألف جنيه.

وقال الغندور عبر برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت، "مروان حمدي وحمدي علاء عادا إلى الزمالك، محمد صبحى تم تفعيل بند التعاقد مع فاركو، وتم تفعيل بند البيع النهائى لجنش من فيوتشر".

وأضاف بندق، "حازم إمام تدرب السبت والأحد، النادى قال له مش هينفع تدرب دلوقتي، والناس فهمت إن الزمالك وجه له الشكر، لكن فى الحقيقة عقد عمر السعيد وحازم إمام انتهى مع النادى".

واختتم الغندور قائلا، "حازم إمام بنسبة كبيرة سيرحل وسيتم تكريمه ولكن لا يوجد خبر رسمي برحيل اللاعب، فى حال عودة عمر كمال عبد الواحد سيتم توجيه الشكر لحازم إمام، واللاعب لن يعتزل كرة القدم وتلقى عروضاً عديدة من فيوتشر وسيراميكا وغيرهم".