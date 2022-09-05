شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم العيونى يقترب من الرحيل عن المصرى بعد انضمام الجزائرى بوبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسي هيثم لعيوني من الرحيل عن النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد انضمام الجزائري عماد الدين بوبكر للنادي البورسعيدي.

وأعلن النادي المصري رسمياً ضم الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف لمدة 3 مواسم، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب مع ناديه السابق، وكذلك الجزائرى عماد الدين بوبكر قادماً من الوداد المغربي.

الفريق البورسعيدي يمتلك 5 لاعبين أجانب فى الوقت الحالي، وهم: "التونسي إلياس الجلاصي، التونسي هيثم لعيوني، النيجيري إيزي إيميكا، النيجيري أوستين أموتو، والجزائري عبد الرحيم دغموم"، وهو ما يعنى أن المصري سيكون مطالباً بالاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب.

بينما يعتبر الفلسطيني محمد بلح لاعباً غير أجنبي طبقاً للائحة اتحاد الكرة التي تنص على معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه مصرى، ويغيب محمد بلح عن المشاركة مع المصري منذ فترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومازال اللاعب يخضع لعملية التأهيل في الوقت الحالي.