شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم يقترب من الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى السابق وفريق سموحة، من التواجد بالجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الموسم المقبل استعداداً لانطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان أمير عبد العزيز عاد لمنصب المدرب العام لفريق البنك الأهلى مرة أخرى عقب خوض تجربة تدريب أحد الأندية السعودية بالقسم الثانى الموسم الماضى.

ونجح اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، فى التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بناءً على رغبة خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول.

وأصبح أبو جبل ثانى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية. ونجح مسئولو البنك الأهلى فى ضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى، حيث وقع اللاعب على عقود أنتقالة فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى بعدم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحصد فريق البنك الأهلى المركزالسابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة الموسم الماضى حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة وخسر فى 10 مباريات.