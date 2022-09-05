رسميًا.. تشيلسي يحافظ على نجمه لـ5 أعوام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن تشيلسي تمديد عقد ريس جيمس، ظهير الفريق، لمدة عامين إضافيين، ليبقى في قلعة "ستامفورد بريدج" حتى عام 2027.

وذكر تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين "يسعدنا الإعلان عن أن ريس جيمس وقع عقدًا جديدًا يبقيه لمدة 5 أعوام".

وكان جيمس يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2025، قبل أن يمدد بقاءه حتى 2027، ليغلق الباب أمام الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى أندية أخرى الصيف المقبل، أبرزها ريال مدريد.

ولم يكشف تشيلسي عن راتب جيمس في العقد الجديد، لكن تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى أن اللاعب سيتقاضى 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وقال جيمس لموقع ناديه الرسمي عقب التجديد "أشعر بسعادة كبيرة الآن بعد توقيع عقدي الجديد، أشكر الجماهير وإدارة النادي".

وأضاف "لا أستطيع الانتظار لأرى ما يحمله لي المستقبل، وأثق بأنه ستكون لدينا الفرصة للفوز بألقاب كثيرة".

ويعتبر جيمس، صاحب الـ22 عامًا، من ناشئي تشيلسي، ولعب في صفوف الفريق الأول، في يوليو 2019.

وخاض جيمس مع تشيلسي 128 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 20 هدفًا، وتلقى 17 بطاقة صفراء.

وفي الموسم الجاري، لعب الظهير الإنجليزي الدولي مع تشيلسي 5 مباريات، جاءت كلها في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع مثله.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات، وتعادل، وهزيمتين.