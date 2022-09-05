تقرير فرنسي يكشف رد فعل مدرب نانت بعد فشل صفقة زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف تقرير صحفي فرنسي أن أنطوان كومبواري، مدرب نانت، أصيب بـ"خيبة أمل"، بعد فشل انضمام المصري أحمد سيد "زيزو"، هداف الزمالك والدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وذكر تقرير نشرته شبكة "فوت 7" الفرنسية اليوم الإثنين أن زيزو كان قريبًا من الانضمام إلى نانت في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت أبوابها مطلع سبتمبر الجاري، بعد أن أبدى المدرب إعجابه بقدرات اللاعب.

وحسب صحيفة "ليكيب"، فإن نانت، الذي يضم المصري الآخر مصطفى محمد، قدم عرضًا بقيمة مليوني يورو للحصول على خدمات زيزو، الفائز بلقب هداف الدوري المصري في موسمه الماضي برصيد 19 هدفًا.

وأضافت شبكة "فوت 7"، "زيزو كان يرحب باللعب لنانت، لكنه كان يريد الحصول أيضًا على موافقة ناديه، إلا أن ذلك لم يتم بسبب ضيق الوقت قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية".

وقال كومبواري، في تصريحات صحفية بعد إغلاق باب الانتقالات، "الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات تكون عادة وقتًا عصيبًا لنا كمدربين، نتوقع أن يكون لدى اللاعبين وجهة نظر مختلفة في بعض الأحيان، وقد ننهي فترة الانتقالات بخيبة أمل، أشعر الآن بخيبة أمل بعد نهاية السوق".

وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات كومبواري جاءت بعد فشل انضمام زيزو إلى الفريق.

وقدم زيزو موسمًا رائعًا مع الزمالك، وقاده للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، بعدما ساهم في 33 هدفًا، وهو ما يمثل 54% من إجمالي أهداف الفريق الأبيض في المسابقة.

وكانت تقارير صحفية قطرية ربطت زيزو بالانتقال إلى صفوف الريان، لكن اللاعب جدد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 أعوام مقبلة.

ويحتل نانت المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط من فوز وحيد و3 تعادلات وهزيمتين، كان آخرهما الخسارة على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

وسجل مصطفى محمد هدفين وصنع آخر لنانت في الدوري الفرنسي حتى الآن.