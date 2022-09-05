التعاون السعودي يوضح حقيقة عرض الأهلي لضم مصطقى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى سعود الرشودي، رئيس نادي التعاون السعودي، تلقي ناديه عرضا رسميا من الأهلي للتعاقد مع مصطفى فتحي هذا الصيف.

وقال الرشودي في تصريحات لقناة "MBC Action": "لم نتلق أي عرض من الأهلي لضم مصطفى فتحي، اللاعب يغيب عن الفريق بسبب أزمة موقفه من التجنيد".

وأضاف: "هناك محاولات لحل مشكلة مصطفى فتحي المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية، وننتظر عودة في أقرب فرصة".

وتأتي تصريحات رئيس التعاون بعد ما ذكرته تقارير إعلامية سعودية عن موافقة النادي السعودي على بيع مصطفى فتحي، بعد عقد جلسة مع أحد مسؤولي النادي الأهلي.