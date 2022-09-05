الخليج 365 يكشف.. كيف تغيرت أجواء غرفة ملابس ليفربول بعد الدربي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

سيطرت أجواء من الحزن داخل غرفة ملابس ليفربول بعد التعادل سلبياً مع إيفرتون أول أمس السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وفقد ليفربول نقطتين جديديتن ليرتفع رصيده إلى 9 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها في البداية الأسوأ للريدز تحت قيادة يورجن كلوب، ومنذ انتقال محمد صلاح.

وعلم "الخليج 365" أن الأمور لم تكن على ما يرام داخل غرفة خلع ملابس ليفربول بعد حصد الفريق نصف عدد النقاط المتاحة بعد أول 6 جولات.

وحقق ليفربول 9 نقاط من أول 6 جولات حيث يتواجد في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر.

لكن نتائج الجولة السادسة تسببت في عودة الهدوء إلى غرفة ملاعب الريدز خاصة عقب تعادل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا وخسارة آرسنال من مانشستر يونايتد.

ويستضيف ليفربول السبت المقبل فريق وولفرهامبتون في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السابعة من المسابقة.